В Чувашии в массовой аварии пострадали 7 человек

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-19T09:07:20+03:00

В аварии пострадали семь человек Фото: МВД по Чувашской Республике

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 18 сентября, в среду, на 31 километре автодороги А151 Аниш - "Цивильск-Ульяновск". Неподалеку от села Атнашево водитель отечественного автомобиля "Лада Калина" не соблюдал скоростной режим и дистанцию, и врезался в попутную иномарку "КИА Рио", после этого "Калину" отбросило на встречку, где она столкнулась с "Мазда 3".

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили семь человек - водитель и три пассажира отечественной легковушки, водитель и два пассажира "МАЗДА 3", в том числе ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU