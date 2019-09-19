Театры в Татарстане в новый сезон поставят 50 премьерных спектаклей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-19T08:45:39+03:00

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В Татарстане начались открытия сезонов театров. О том, какие премьеры ждут зрителей, журналистам рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова. В день открытия сезона сразу несколько театров покажут свои премьеры: Русский драматический театр «Мастеровые» - «Три сестры» Антона Чехова; Казанский государственный театр юного зрителя - «Капитанская дочка» Алексндр Пушкин; Набережночелнинский государственный татарский драматический театр - «Хуш Агыйдел» («Прощание с Агиделью») Я.Шафикова; Альметьевский татарский государственный драматический театр - «Эзоп» Гильерме Фигейредо ; Буинский государственный драматический театр - «Экэмэт-кэмит» А.Камалиев (Аманулла), Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая - «К з нурларым» А.Ахметгалиева («Свет моих очей»); Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С.Амутбаева - «Кыз урлау» («Похищение девушки») М.Карим; Бугульминский государственный русский драматический театр им.А.В.Баталова - «Божьи одуванчики» А.Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU