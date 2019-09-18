2019-09-18T19:21:28+03:00
Общество

С начала года алкоголем в Татарстане отравились 29 детей и подростков

Всего от спиртного пострадали 368 человек
Владимир КРУПСКИЙ
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По сравнению с прошлым годом, количество несовершеннолетних, отравившихся спиртным, снизилось.По сравнению с прошлым годом, количество несовершеннолетних, отравившихся спиртным, снизилось.Фото: Алексей ФОКИН
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С начала года 368 человек в Татарстане отравились алкоголем. Такие данные приводит пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. Это больше, чем годом ранее, когда от алкоголя пострадали 331 человек.

Основная доля отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 92,1% или 339 случаев. Отравление подростков в возрасте 15-17 лет регистрировали 15 раз. Еще 14 раз от спиртного страдали дети до 14 лет. Отметим, что по этому показателю ситуация в нынешнем году выглядит лучше. Для примера, в 2018-м от алкоголя пострадали 44 ребенка и подростка.

Анализ социального положения пострадавших показал: неработающие составили – 48,4%, работающее население – 17,7%, пенсионеры – 17,1%, неорганизованные дети – 0,3%, школьники – 6,8%, учащиеся – 0,8%, БОМЖи - 0,3% и прочие – 8,6%.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом – 73,9%, отравления спиртом неуточненным составили – 13%, метанолом – 10,6% и 2-пропанолом – 2,2% и другими спиртами – 0,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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