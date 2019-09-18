2019-09-18T17:01:41+03:00
Политика

20 сентября новые депутаты Госсовета Татарстана тайно выберут спикера

Этот пост уже на протяжении многих лет занимает Фарид Мухаметшин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва определились с датой первого заседания. Так, сессия республиканского парламента состоится в эту пятницу, 20 сентября.

Уже даже сформирована повестка дня. Она состоит из 18 вопросов. Но самым главным событием должно стать избрание спикера. Отметим, этот пост уже на протяжении многих лет занимает Фарид Мухаметшин.

Было принято решение, что по этому вопросу новые депутаты будут голосовать тайно. Таким же образом станет известно и имя очередного члена Совета Федерации – представителя от Госсовета Татарстана.

Кроме того, депутатам предстоит в этот день проголосовать и за руководителей комитетов местного парламента.

Так, комитет по экономике хотят передать Лутфулле Шафигуллину, комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросом - Айрату Зарипову, комитет по экологии, природопользованию и продовольственной политике – экс-министру земельных и имущественных отношений Татарстана Азату Хамаеву, комитет по установлению идентичности текстов законов Татарстана на татарском и русском языках - Римме Ратниковой, а комиссию по депутатской этике предлагают возглавить бывшему главе Минсельхоза республики Марату Ахметову.

При этом будет создан новый комитет и для экс-главы Зеленодольского района Александру Тыгину. Он займется вопросами жилищной политики и инфраструктурного развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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