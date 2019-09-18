Жителю Чебоксар грозит до 2 лет лишения свободы за публикацию в интернете интим фото своей знакомой

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-18T16:06:42+03:00

Он получил их во время переписки в соцсети

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29-летнего жителя Чебоксар подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну и без его согласия.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале текущего года, поссорившись со своей знакомой, мужчина выложил на одном из сайтов ее интимные фотографии. Эти снимки он получил в прошлом во время переписки в соцсети.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Там отмечают, что за подобное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU