Жителю Чебоксар грозит до 2 лет лишения свободы за публикацию в интернете интим фото своей знакомой
29-летнего жителя Чебоксар подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну и без его согласия.
Как следует из материалов уголовного дела, в феврале текущего года, поссорившись со своей знакомой, мужчина выложил на одном из сайтов ее интимные фотографии. Эти снимки он получил в прошлом во время переписки в соцсети.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Там отмечают, что за подобное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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