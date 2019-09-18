18-летнего жителя Чебоксар за гибель бездомного приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-18T15:24:22+03:00

Он жестоко избил его без всяких на то причин

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах 18-летнего студента одного из местных техникумов признали виновным в гибели бездомного.

Как было доказано в суде, в ночь на 16 декабря прошлого года в подъезде своего дома парень без всяких на то причин и чисто из хулиганства жестоко избил 55-летнего мужчину, который бродяжничал и решил заночевать на лестничной площадке первого этажа.

На утро избитого бездомного нашла одна из жительниц подъезда. Женщина вызвала «скорую», которая увезла пострадавшего в больницу. Там, несмотря на все усилия врачей, мужчина от полученных травм, не приходя в сознание, скончался 24 апреля.

- В итоге суд приговорил 18-летнего местного жителя к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

На приговор также повлияло и то, что парень и ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а смертельное избиение бездомного он совершил, находясь на испытательном сроке.

ИСТОЧНИК KP.RU