2019-09-18T15:24:22+03:00
Происшествия

18-летнего жителя Чебоксар за гибель бездомного приговорили к колонии строгого режима

Он жестоко избил его без всяких на то причин
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Чебоксарах 18-летнего студента одного из местных техникумов признали виновным в гибели бездомного.

Как было доказано в суде, в ночь на 16 декабря прошлого года в подъезде своего дома парень без всяких на то причин и чисто из хулиганства жестоко избил 55-летнего мужчину, который бродяжничал и решил заночевать на лестничной площадке первого этажа.

На утро избитого бездомного нашла одна из жительниц подъезда. Женщина вызвала «скорую», которая увезла пострадавшего в больницу. Там, несмотря на все усилия врачей, мужчина от полученных травм, не приходя в сознание, скончался 24 апреля.

- В итоге суд приговорил 18-летнего местного жителя к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

На приговор также повлияло и то, что парень и ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а смертельное избиение бездомного он совершил, находясь на испытательном сроке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию Изумрудного озера в Казани очистят от мусора
«Это уже боль сегодняшнего дня»: К 40 казанским школам построят дополнительные корпуса
Молодые семьи из Ульяновска получат дополнительные пособия на рождение первенцев
"Мы лучше других": В Казани живут одни из самых высокомерных людей в стране
Количество мест в детсадах Казани за 20 лет увеличат в три раза
20 сентября новые депутаты Госсовета Татарстана тайно выберут спикера
19 сентября в Казани пассажиров общественного транспорта оставят в неведении
Исполком Зеленодольского района Татарстана возглавил Михаил Афанасьев
Жителю Чебоксар грозит до 2 лет лишения свободы за публикацию в интернете интим фото своей знакомой
Генплан Казани 2035: заложено создание 43 новых объектов здравоохранения
В Йошкар-Оле по дороге на работу сотрудник ГИБДД задержал грабителя
Из-за вырубки и продажи деревьев турецкой компании следователи проверяют Минлесхоз Татарстана