Из-за вырубки и продажи деревьев турецкой компании следователи проверяют Минлесхоз Татарстана

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-18T14:53:40+03:00

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По факту незаконной вырубки деревьев в особо охраняемой зоне и их продажи в Татарстане было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «злоупотребление служебными полномочиями» и «халатность».

По версии следователей, 27 августа прошлого года ГБУ «Билярский лесхоз» заключило договор с ФБУ «Российский центр защиты леса» на оказание услуг по обследованию территории ГКУ «Билярское лесничество» Большеполянского участкового лесничества.

Которое в итоге показало, что там нужно провести выборочную санитарную вырубку 11% насаждений, а именно усыхающие, свежий и старый сухостой, а также старый бурелом.

При этом в конце марта уже этого года Минлесхоз Татарстана подписало договор купли-продажи лесных насаждений на том участке с ГБУ «Билярский лесхоз». В результате чего с мая по июнь там сплошняком вырубили 211 здоровую сосну. Эти деревья и продали компании «Кастомона Интегрейтед Вуд Индастри».

- По предварительным данным ущерб составил около 3 миллионов рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц ГБУ «Билярский лесхоз», ГКУ «Билярское лесничество» и Минлесхоза Татарстана, - сообщили в СУ СКР республики.

ИСТОЧНИК KP.RU