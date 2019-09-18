2019-09-18T14:36:45+03:00
Общество

Минфин РФ одобрило постройку двух участков скоростной автотрассы Москва-Казань

К вопросу проекта остальной части дороги вернутся, когда в бюджете для этого будут найдены деньги
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vv-fad.ruФото: vv-fad.ru
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На заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что федеральное Министерство финансов страны одобрило постройку двух участков платной скоростной автотрассы Москва-Казань.

По его словам, это отрезок от столицы в обход Владимира – он снизит нагрузку на М-7 и даст новое направление, второй участок – объездная дорога Казани, по ней автомобилистам можно будет спокойно доехать до Самары и после отправиться на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин.

К созданию же полного проекта платной скоростной автотрассы Москва-Казань приступят, когда для этого в бюджете будут найдены деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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