Минфин РФ одобрило постройку двух участков скоростной автотрассы Москва-Казань
На заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что федеральное Министерство финансов страны одобрило постройку двух участков платной скоростной автотрассы Москва-Казань.
По его словам, это отрезок от столицы в обход Владимира – он снизит нагрузку на М-7 и даст новое направление, второй участок – объездная дорога Казани, по ней автомобилистам можно будет спокойно доехать до Самары и после отправиться на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин.
К созданию же полного проекта платной скоростной автотрассы Москва-Казань приступят, когда для этого в бюджете будут найдены деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU