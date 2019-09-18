На 19 сентября в Татарстане объявлено штормовое предупреждение – сильный ливень, грозы, град

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-18T14:02:07+03:00

С каждым днем будет все холодней - в субботу максимум +11 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На эту ночь и день 19 сентября в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Так, по прогнозу республиканского Гидрометцентра, преимущественно в южных и восточных районах региона местами ожидаются грозы, сильные ливни, град и очень сильный ветер, местами порывами 22-27 м/с (в Казани до 15 м/с). При этом максимальная температура воздуха составит всего +15 градусов (в Казани +14).

Холодать будет с каждым днем. В пятницу, 20 сентября, днем ожидается от +8 до +13. Будет облачно с прояснениями, местами дождь.

Осадки прогнозируются и на эту субботу, а температура воздуха упадет еще ниже – максимум от +6 до +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU