На 19 сентября в Татарстане объявлено штормовое предупреждение – сильный ливень, грозы, град
На эту ночь и день 19 сентября в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Так, по прогнозу республиканского Гидрометцентра, преимущественно в южных и восточных районах региона местами ожидаются грозы, сильные ливни, град и очень сильный ветер, местами порывами 22-27 м/с (в Казани до 15 м/с). При этом максимальная температура воздуха составит всего +15 градусов (в Казани +14).
Холодать будет с каждым днем. В пятницу, 20 сентября, днем ожидается от +8 до +13. Будет облачно с прояснениями, местами дождь.
Осадки прогнозируются и на эту субботу, а температура воздуха упадет еще ниже – максимум от +6 до +11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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