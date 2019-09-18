И.о. главы Минсельхоза Татарстана назначен Марат Зяббаров

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-18T13:35:30+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении на пост и.о. главы Минсельхоза республики уже получается бывшего руководителя Буинского района Марата Зяббаров. После его ухода в статусе временно исполняющего обязанности за районом присмотрит глава местного Исполкома Ранис Камартдинов.

Такие перестановки произошли из-за того, что после недавних выборов министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов все же стал депутатом республиканского Госсовета. В связи с этим он, согласно опять же указу президента региона, должен был оставить работу в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU