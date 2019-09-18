В Татарстане грузовик на скорости вылетел в кювет, водитель погиб
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября, во вторник, в 16.55 на 30 километре автодороге Арск - граница Марий Эл на территории Арского района Татарстана.
56-летний водитель автомобиля КАМАЗ возвращался домой как раз из Арска. По предварительным данным, он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги в глубокий кювет.
Пролетев по воздуху несколько метров, грузовик воткнулся кабиной в склон оврага. От полученных травм водитель погиб на месте, сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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