2019-09-18T13:42:57+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасатели отыскали заблудившегося в лесу грибника

Мужчина выбился из сил, но от помощи медиков отказался
Лика ИСАЕВА
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Мужчина сам позвонил спасателям и попросил помощи.Мужчина сам позвонил спасателям и попросил помощи.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Во вторник, 17 сентября, в 9.55 в Марийскую аварийно-спасательную службу позвонил взволнованный 56-летний мужчина. Он рассказал, что отправился через лес из деревни Долгая в поселок Долгая Старица Звениговского района. Шел пешком, сбился с пути, выбился из сил и потерял ориентир. Просит помощи.

- На место выдвинулась Кокшайская аварийно-спасательная группа, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе. - При прибытии на место, определили район поиска - 148 квартал, вскоре отыскали потерявшегося мужчину и доставили до автобусной остановки.

От помощи медиков он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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