2019-09-18T12:09:34+03:00
Происшествия

В Чувашии водитель "Газели" на скорости вылетел в кювет и погиб

Груженный стеклопакетами автомобиль врезался в березу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября, во вторник, в 14.50 в Алатырском районе республики. По направлению к селу Атрать на глазах очевидцев грузовик "Газель" внезапно на полном ходу изменил траекторию движения и вылетел с дороги в кювет. Там груженный стеклопакетами автомобиль врезался в березу.

На месте аварии от полученных травм скончался 51-летний водитель "Газели", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. Во время ДТП водитель при движении был пристегнут ремнем безопасности, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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