В Чувашии водитель "Газели" на скорости вылетел в кювет и погиб
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября, во вторник, в 14.50 в Алатырском районе республики. По направлению к селу Атрать на глазах очевидцев грузовик "Газель" внезапно на полном ходу изменил траекторию движения и вылетел с дороги в кювет. Там груженный стеклопакетами автомобиль врезался в березу.
На месте аварии от полученных травм скончался 51-летний водитель "Газели", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. Во время ДТП водитель при движении был пристегнут ремнем безопасности, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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