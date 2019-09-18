В Чувашии водитель "Газели" на скорости вылетел в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-18T12:09:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября, во вторник, в 14.50 в Алатырском районе республики. По направлению к селу Атрать на глазах очевидцев грузовик "Газель" внезапно на полном ходу изменил траекторию движения и вылетел с дороги в кювет. Там груженный стеклопакетами автомобиль врезался в березу.

На месте аварии от полученных травм скончался 51-летний водитель "Газели", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. Во время ДТП водитель при движении был пристегнут ремнем безопасности, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU