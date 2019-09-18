В Казани на улице Гареева легковушка сбила человека на "зебре" и врезалась в столб

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-18T11:42:05+03:00

На месте ДТП от полученных травм скончались и пешеход, и водитель

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Смертельная авария произошла в столице Татарстана на улице Гареева возле дома №92 в среду, 18 сентября, в 9.50. По предварительным данным, водитель иномарки "Хэнде", грубо нарушил правила дорожного движения - не пропустил пешехода, который пересекал дорогу по "зебре". Сбив человека, автомобиль врезался в опору ЛЭП.

- В результате ДТП погибли пешеход и водитель иномарки, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани. - Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU