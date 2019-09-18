Источник: изнасилование школьницы Казани совершил ранее уже судимый за это мужчина

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-18T10:49:06+03:00

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Появились подробности нападения на третьеклассницу в казанском поселке Дербышки. Там злоумышленник схватил восьмилетнюю девочку днем, когда она возвращалась домой после занятий в школьных кружках. Он увел ее в лесопосадку возле железно-дорожных путей, где и надругался над малышкой. После этого он проводил ее домой и по дороге угрожал расправой, если она кому-нибудь расскажет про произошедшее.

Но девочка сразу рассказала обо всем родителям, описала полицейским своего обидчика, и его вскоре задержали.

Как сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах, напал на третьеклассницу 38-летний житель Дербышек, который в 2005 году уже был осужден на 10 лет за изнасилование несовершеннолетний. Освободившись из колонии, мужчина переехал из Зеленодольска в Казань и поселился в Дербышках. Он не раз нарушал условия своего освобождения и потому находился под административным надзором сотрудников правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU