В Казани прохожий изнасиловал третьеклассницу

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-18T09:45:37+03:00

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Нападение на третьеклассницу, возвращавшуюся после занятий в школе, произошло 17 сентября днем на улице Липатова в поселке Дербышки. По предварительным данным, на девочку напал мужчина. Третьеклассница возвращалась домой после уроков в школе.

Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, но через несколько часов его задержали оперативники МВД Татарстана - девочка запомнила напавшего на нее и смогла точно описать его приметы.

По факту нападения на школьницу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изнасилование несовершеннолетней".

ИСТОЧНИК KP.RU