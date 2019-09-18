В Казани прохожий изнасиловал третьеклассницу
Нападение на третьеклассницу, возвращавшуюся после занятий в школе, произошло 17 сентября днем на улице Липатова в поселке Дербышки. По предварительным данным, на девочку напал мужчина. Третьеклассница возвращалась домой после уроков в школе.
Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, но через несколько часов его задержали оперативники МВД Татарстана - девочка запомнила напавшего на нее и смогла точно описать его приметы.
По факту нападения на школьницу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изнасилование несовершеннолетней".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»