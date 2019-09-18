2019-09-18T10:03:52+03:00
Общество

В Татарстане назначен новый районный прокурор

В Сармановский район назначена советник юстиции Татьяна Федоровская
Лика ИСАЕВА
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Нового прокурора представили коллективуНового прокурора представили коллективуФото: Из материалов пресс-службы
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Новые назначения произошли в надзорном ведомстве Татарстана. Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Сармановского района республики назначена советник юстиции Татьяна Анатольевна Федоровская.

Нового прокурора представил коллективу прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

СПРАВКА "КП"

Советник юстиции Татьяна Федоровская родилась в селе Победа Томской области.

В 2006 году она окончила Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Работу в органах прокуратуры начала в 2007 году в должности помощника прокурора Алькеевского района.

В 2007-2009 годах – помощник Альметьевского городского прокурора.

В 2015 – 2019 годах – заместитель Альметьевского городского прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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