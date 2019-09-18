В Казани разыскивают водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-18T09:19:27+03:00

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Наезд на 39-летнего мужчину произошел в 2.00 во вторник 17 сентября напротив дома №12а по улице Закиева в Советском районе столицы Татарстана. Пешеход переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора по пешеходному переходу. Пока неустановленный водитель грубо нарушил правила дорожного движения - проехал на "красный" на большой скорости и сбил мужчину. Сразу после этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

- Пешеход с тяжелыми травмами госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU