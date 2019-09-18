Казанский камерный оркестр La Primavera открывает концертный сезон

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-18T08:57:12+03:00

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Уже в понедельник, 23 сентября, Казанский камерный оркестр La Primavera откроет XXXI концертный сезон. Впервые коллектив не стал приглашать знаменитых солистов, он подготовил для публики программу из "знаковых и культовых" сочинений.

- Выбор программы на открытие сезона не случаен, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра La Primavera Рустем Абязов. – Это "Времена года" Вивальди, одна из частей которых дала название нашему коллективу. Это "Метаморфозы" Штрауса – не ошибусь, если скажу, что мы были первыми, кто их исполнил в Казани. И "Феерическая фантазия" на темы вальсов Штрауса Бориса Четвергова, которая создавалась специально для нашего оркестра.

Этот сезон - юбилейный для оркестра, он отмечает свое 30-летние.

ИСТОЧНИК KP.RU