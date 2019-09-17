На выходных казанцев зовут сдавать шелуху от семечек и яичную скорлупу

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-17T17:56:02+03:00

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22 сентября в Казани пройдет сбор вторсырья, одежды и органических отходов на переработку. Горожане смогут сдать их в мобильный пункт приема вторсырья. Экологическая акция пройдет в парке имени Урицкого.

Активисты будут принимать макулатуру, пластиковые бутылки с маркировкой «1», «2», «4», канистры, контейнеры и другие изделия из пластика с маркировкой «5», контейнеры и другие изделия из листового ПЭТ с маркировкой «1», мягкий пластик с маркировками «1», «2», «4», «5», «6», «7», алюминиевые и жестяные банки, а также другие металлические изделия, упаковки «тетра пак», упаковки «дой пак», cd-диски и коробки от них, пластиковые карты, зубные щетки, втулки от кассовых лент, одежду, обувь, сумки, сломанные пластиковые игрушки, пружины для брошюратора, держатели для орхидей, аудио- и видеокассеты, одноразовые бритвенные станки, мелкую рабочую и нерабочую технику, сломанные велосипеды для проекта «Велодобро», пряжу, ткани, зонтики, шторки для ванн и джинсы для пошива экосумок, крышечки для акции.

Дополнительно на предстоящей экоакции активисты примут шелуху от семечек, скорлупу от орехов, высушенную кожуру и остатки от фруктов и овощей, яичную скорлупу, изношенную одежду, постельное белье, полотенца, обрезы тканей и предметы для рукоделия.

Желающих поддержать акцию просят изучить инструкцию по подготовке вторсырья, а также посмотреть, что можно сдать на переработку, а что – нельзя.

Мобильный пункт будет работать в парке имени Урицкого на площадке за КЦ «Московский» 22 сентября с 13.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU