Казань примет чемпионат России по теннису
С 21 по 29 сентября в столице Татарстана пройдет чемпионат России по теннису. Соревнования будут проводиться в одиночных, парном и смешанном парном разрядах по олимпийской системе. Бороться за награды спортсмены будут на кортах Казанской академии тенниса.
На сегодняшний день для участия в чемпионате заявились уже более 140 спортсменов из Москвы, Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Екатеринбурга, Саранска, Самары, Перми, Волгограда, Калининграда, Уфы, Владивостока, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.
Соревнования стартуют 21 и 22 сентября отборочными турнирами в одиночных разрядах среди мужчин и женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU