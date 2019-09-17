Казань примет чемпионат России по теннису

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-17T17:08:31+03:00

В борьбу за награды вступят 140 человек

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С 21 по 29 сентября в столице Татарстана пройдет чемпионат России по теннису. Соревнования будут проводиться в одиночных, парном и смешанном парном разрядах по олимпийской системе. Бороться за награды спортсмены будут на кортах Казанской академии тенниса.

На сегодняшний день для участия в чемпионате заявились уже более 140 спортсменов из Москвы, Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Екатеринбурга, Саранска, Самары, Перми, Волгограда, Калининграда, Уфы, Владивостока, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.

Соревнования стартуют 21 и 22 сентября отборочными турнирами в одиночных разрядах среди мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU