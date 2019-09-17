18 сентября в Казани будет дождливо и до 15 градусов тепла

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-17T16:51:33+03:00

Дождь пройдет почти во всех районах республики. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Жителям Казани стоит привыкнуть к постоянным дождям. Вот и в среду, 18 сентября в столице Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля. Днем будет теплее, но не слишком сильно. Максимально температура воздуха поднимется до 16 градусов выше нуля.

В других районах Татарстана также местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем - до 17 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU