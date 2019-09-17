18 сентября в Казани будет дождливо и до 15 градусов тепла
Жителям Казани стоит привыкнуть к постоянным дождям. Вот и в среду, 18 сентября в столице Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля. Днем будет теплее, но не слишком сильно. Максимально температура воздуха поднимется до 16 градусов выше нуля.
В других районах Татарстана также местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем - до 17 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU