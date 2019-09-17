18 и 19 сентября в ряд домов в Йошкар-Оле останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-17T17:41:08+03:00

Отключение связано с заменой задвижки и подключением водопровода к новому дому. Фото: Алина НИЗАМОВА

Это связано с заменой задвижки и подключением водопровода к новому дому

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18 сентября в Йошкар-Оле с 9 до 15 часов в связи с проведением работ по замене задвижки без холодного водоснабжения останутся дома по адресу: микрорайон Звездный, улица Лесная, д.16, д.18.

А 19 сентября из-за подключения водопровода к новому дому по адресу улица Яблочкова, д.16 без холодного водоснабжения останутся жители домов по адресам: пер. Яблочкова, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37; ул. Димитрова д.57а, д.57б, д.57в, д.57г; ул. Транспортная, д.4, сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU