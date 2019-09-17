Генпрокуратура нашла в Татарстане нарушения при расселении людей из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-17T15:45:57+03:00

Их также обнаружили в Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях

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Как заявил заместитель Генпрокуратуры РФ Сергей Зайцев, только за текущий – 2019 год, в Приволжском федеральном округе (ПФО) надзорным органам удалось пресечь более двух тысяч нарушений в сфере расселением людей из аварийного жилья.

Так, в Татарстане, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях чиновники не издавали правовых актов о признании домов аварийными, а также об их расселении.

Кроме того, по словам Зайцева, в ПФО основная проблема – это своевременный учет и признание домов аварийными.

ИСТОЧНИК KP.RU