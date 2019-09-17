Генпрокуратура нашла в Татарстане нарушения при расселении людей из аварийного жилья
Их также обнаружили в Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях
Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
Как заявил заместитель Генпрокуратуры РФ Сергей Зайцев, только за текущий – 2019 год, в Приволжском федеральном округе (ПФО) надзорным органам удалось пресечь более двух тысяч нарушений в сфере расселением людей из аварийного жилья.
Так, в Татарстане, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях чиновники не издавали правовых актов о признании домов аварийными, а также об их расселении.
Кроме того, по словам Зайцева, в ПФО основная проблема – это своевременный учет и признание домов аварийными.
ИСТОЧНИК KP.RU