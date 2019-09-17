В Чувашии легковушка на скорости вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-17T18:54:39+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 19.45 на 82 километре автодороги «Калинино-Батырево-Яльчики» в Батыревском районе республики. По предварительным данным, 53-летний местный житель за рулем отечественной легковушки превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет по ходу движения. Там его ВАЗ-21124 перевернулся.

Водитель от полученных во время аварии травм скончался на месте. Его пассажир госпитализирован, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU