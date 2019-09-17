2019-09-17T19:28:27+03:00
Общество

1 октября в Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут

За полтора часа он будет объезжать 36 остановок
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: официальный сайт Нижнекамского района.Фото: официальный сайт Нижнекамского района.
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Разработчикам выделят до 8 млн рублей, в начале 2020 года они должны будут представить модель транспортной системы, которая снимет больной вопрос многих горожан.

В Нижнекамске презентовали новый автобусный маршрут №47. "Новостроечный" маршрут будет проезжать микрорайоны, где вообще пока нет общественного транспорта. За полтора часа он будет объезжать 36 остановок, дорога протянется более чем на 21 километр.

Фото: официальный сайт Нижнекамского района.

Фото: официальный сайт Нижнекамского района.

Автобус будет отправляться от НКЦ, где построят нижнекамскую хай-тек остановку, далее по Вокзальной, Корабельной, Гайнуллина, Мира – поворот у больницы, и по Сююмбике, Баки Урманче, Химиков и Корабельной снова на НКЦ.

Интервал движения утром и вечером в часы пик – 15 минут, в дневное время – 20 минут, а запустят 47 маршрут уже 1 октября, сообщили на официальном сайте Нижнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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