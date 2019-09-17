В Чебоксарах легковушка врезалась в уборочную технику

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-17T16:30:20+03:00

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В столице Чувашии на перекрестке улиц Гастелло и Ленинского Комсомола столкнулись легковушка и грузовик. производящий уборку улиц. По предварительным данным, водитель уборочной техники решил развернуться на перекрестке, и в него на полном ходу врезалась отечественная легковушка "Лада Калина".

- В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель легковушки и его пассажирка, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии. - Они госпитализированы. По факту аварии возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU