В Чебоксарах легковушка врезалась в уборочную технику
В столице Чувашии на перекрестке улиц Гастелло и Ленинского Комсомола столкнулись легковушка и грузовик. производящий уборку улиц. По предварительным данным, водитель уборочной техники решил развернуться на перекрестке, и в него на полном ходу врезалась отечественная легковушка "Лада Калина".
- В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель легковушки и его пассажирка, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии. - Они госпитализированы. По факту аварии возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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