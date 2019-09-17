2019-09-17T14:40:34+03:00
Звезды

Билеты на фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле» в Нью-Йорке будут стоить 100 долларов США

Мероприятие пройдет в 2020 году
Лика ИСАЕВА
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Фестиваль пройдет в знаменитом Карнеги-холл. Фото: ru.wikipedia.orgФестиваль пройдет в знаменитом Карнеги-холл. Фото: ru.wikipedia.org
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V фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»), созданный по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова, пройдет в 2020 году в Нью-Йорке, США. Для проведения мероприятия забронировали концертный зал на углу Седьмой авеню и 57-й улицы Манхэттена - знаменитый Карнеги-холл.

Во время брифинга в Кабмине республики директор Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов сообщил, что уже известна стоимость билетов на этот фестиваль - от 18 до 100 долларов США. Они поступят в продажу в сентябре этого года.

А в ноябре 2019 года IV фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле», или «Ветер перемен» пройдет в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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