На заводе КАМАЗ новенький грузовик слетел с конвейера и врезался в опору
В понедельник, 16 сентября, на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах произошло ЧП. Там с главного сборочного конвейера слетел новенький грузовик. Многотонная махина врезалась в опору цеха. Кабина КАМАЗа разбилась вдребезги.
Фото: соцсети
В пресс-службе завода факт производственной аварии подтвердили. На предприятии проводят проверку.
- По факту проводится расследование, мы уточняем причины происшествия, - сообщил глава пресс-службы Олег Афанасьев. - В результате инцидента никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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