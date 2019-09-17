2019-09-17T13:41:24+03:00
Происшествия

На заводе КАМАЗ новенький грузовик слетел с конвейера и врезался в опору

На предприятии проводят проверку [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В понедельник, 16 сентября, на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах произошло ЧП. Там с главного сборочного конвейера слетел новенький грузовик. Многотонная махина врезалась в опору цеха. Кабина КАМАЗа разбилась вдребезги.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В пресс-службе завода факт производственной аварии подтвердили. На предприятии проводят проверку.

- По факту проводится расследование, мы уточняем причины происшествия, - сообщил глава пресс-службы Олег Афанасьев. - В результате инцидента никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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