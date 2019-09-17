2019-09-17T13:26:25+03:00
Спорт

Тренер «Ак Барса» о победе над «Северсталью»: Немного разочарование в концовке

Матч закончился со счетом 4:3
Наиля ГАЛИМОВА
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Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома 19 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком».Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома 19 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком».Фото: Алина НИЗАМОВА
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16 сентября казанский «Ак Барс» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь» со счётом 4:3. Эта победа стала для команды Дмитрия Квартального четвёртой подряд. Голами за казанцев отличились Игорь Ожиганов, Артём Галимов, Патрис Кормье и Станислав Галиев.

− Такое немного разочарование в концовке, хочется слово такое сказать – развалились, знаете. Адам (Рейдеборн) где-то в конце – такие ошибки. Не знаю, как-то надо нам здесь подумать, потому что играли неплохо. «Северсталь» − молодая команда, обученная, очень тяжело нам давался первый период, потом мы сделали результат, и тут такое, – прокомментировал игру Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. – Нашей команде надо всё-таки солидно доигрывать. Я, конечно, отдам должное и сопернику, они очень подковыристо играли у бортов, но нам здесь надо подумать, почему так. Борьбу проигрываем − тут же такая черта характеров: или ты, или я. Этот момент меня сильно разочаровал сегодня. В общем-то, вопросов намного больше, чем ответов.

Очередной матч «Ак Барс» также проведёт дома. 19 сентября он сразится с нижнекамским «Нефтехимиком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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