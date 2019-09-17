2019-09-17T13:08:39+03:00
Происшествия

В Татарстане БМВ на скорости протаранила стену магазина

Травмы получили водитель и пассажир иномарки [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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16 сентября в 22.45 в поселке Пестрецы Пестречинского района Татарстана автомобиль БМВ под управлением 20-летнего парня на большой скорости врезался в магазин. Сам водитель и его пассажир получили травмы. Их с места ДТП увезли в больницу.

В Татарстане БМВ на скорости протаранила стену магазина.соцсети

Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на улице. Перед магазином стоят несколько молодых людей, мимо которых, не сбавляя скорости, промчалась легковушка и впечаталась в стену здания. Очевидцы сразу бросились вытаскивать из искореженного автомобиля людей.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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