В Татарстане фура на скорости перелетела через котлован, врезалась в откос и зависла в воздухе

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-17T12:34:09+03:00

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16 сентября, в понедельник, в 21.50 на 1275 километре федеральной автодороги "Москва - Челябинск" в Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.

На этом участке проходят дорожные работы и выставлены все предупреждающие знаки, но 52-летний водитель многотонной фуры МАН на большой скорости промчался мимо них вперед.

Его многотонный грузовик сбил знаки дополнительной информации "Препятствие", раздавил водоналивные блоки, перелетел через котлован и врезался в откос, зависнув в воздухе.

- От полученных травм водитель фуры скончался на месте аварии, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU