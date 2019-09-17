2019-09-17T12:34:09+03:00
Происшествия

В Татарстане фура на скорости перелетела через котлован, врезалась в откос и зависла в воздухе

Водитель скончался на месте происшествия
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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16 сентября, в понедельник, в 21.50 на 1275 километре федеральной автодороги "Москва - Челябинск" в Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.

На этом участке проходят дорожные работы и выставлены все предупреждающие знаки, но 52-летний водитель многотонной фуры МАН на большой скорости промчался мимо них вперед.

Его многотонный грузовик сбил знаки дополнительной информации "Препятствие", раздавил водоналивные блоки, перелетел через котлован и врезался в откос, зависнув в воздухе.

- От полученных травм водитель фуры скончался на месте аварии, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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