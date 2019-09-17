Старые «Татры», наконец-то, решили заменить: Для Ульяновска намерены купить 70 новых трамваев

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-17T12:46:54+03:00

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В Ульяновске всерьез задумались о замене трамваев. Это и понятно. Сейчас на большинство вагонов, перевозящих пассажиров, что называется, без слез не взглянешь. Некоторые из трамваев колесили по Ульяновску еще в советские времена. Впрочем, велика вероятность, что на смену стареньким «Татрам» уже в ближайшее время придут современные трамваи.

Так, делегация региона посетила «Невский завод электрического транспорта», где ульяновцы ознакомились с лучшими наработками в сфере электротранспорта. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора области Тимофей Гончарук.

Предприятие поставляет свою продукцию как в российские города, так и в страны Европы. Новые трамваи потребляют меньше электроэнергии, чем транспорт, которые сегодня эксплуатируют в Ульяновске.

- Мы должны ориентироваться на покупку современного транспорта, который собирают на подобных производствах, используя самые передовые технологии, – отметил губернатор Сергей Морозов.

Также делегация провела переговоры с представителями Государственной транспортной лизинговой компании, это «дочка» Минтранса РФ. По словам профильного министра Дмитрия Вавилина, регион планирует принять участие в федеральных программах по обновлению транспорта.

Субсидии можно получить и от Минпромторга. Заявки будут подготовлены в ближайшее время, а деньги на закупку будут предусмотрены в бюджете на ближайшие три года. За это время планируется купить 70 новых трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU