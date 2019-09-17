В Марий Эл внедорожник сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
В этот понедельник, 16 сентября, днем в поселке Параньга на улице Колхозная 41-летний водитель внедорожника MITSUBISHI PAJERO выезжал со двора дома. По предварительным данным, неожиданно для мужчины перед ним вдруг появилась 9-летняя девочка на велосипеде.
Водитель внедорожника резко надавил на педаль тормоза, но было уже поздно. Иномарка по инерции все же сбила ребенка. Девочку с места дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу. Сообщили в МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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