2019-09-17T14:27:28+03:00
Происшествия

В Марий Эл внедорожник сбил 9-летнюю девочку на велосипеде

С места ДТП ребенка доставили в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Медики "скорой" осмотрели пострадавшую и приняли решение о ее госпитализации.Медики "скорой" осмотрели пострадавшую и приняли решение о ее госпитализации.
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В этот понедельник, 16 сентября, днем в поселке Параньга на улице Колхозная 41-летний водитель внедорожника MITSUBISHI PAJERO выезжал со двора дома. По предварительным данным, неожиданно для мужчины перед ним вдруг появилась 9-летняя девочка на велосипеде.

Водитель внедорожника резко надавил на педаль тормоза, но было уже поздно. Иномарка по инерции все же сбила ребенка. Девочку с места дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу. Сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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