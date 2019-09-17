2019-09-17T11:48:37+03:00
Звезды

За сезон 2018/2019 театры Татарстана заработали более 200 миллионов рублей

Об их доходах и аншлагах рассказала глава Минкульта республики Ирада Аюпова
Лика ИСАЕВА
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Казанские театры посетили более 800 тысяч человекКазанские театры посетили более 800 тысяч человекФото: Из материалов пресс-службы
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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала во время встречи с журналистами о том, что за 2018 год и с начала 2019 года культурные мероприятия в республике пользовались большим спросом - их посетило более 800 тысяч человек.

Причем, по словам главы ведомства, половина из них - 400 тысяч человек, посетила именно местные театры, что последним принесло доход в сумме более 200 миллионов рублей.

Начало только этого сезона для профессиональных трупп уже отмечено посещением более 10 тысяч зрителей. Напомним, что благодаря всемирному чемпионату рабочих профессий Worldskills-2019, который прошел в Казани, театральный сезон в Татарстане практически стартовал с августа, а местные труппы провели 65 выездных выступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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