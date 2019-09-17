2019-09-17T09:51:38+03:00
Общество

В эту среду пять районов Казани на день оставят без света

Отключение произойдет из-за планового ремонта и тех обслуживания на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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Так, с 7.00 до 16.00 обесточат дома в Вахитовском районе Казани по адресам: ул.Галактионова, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 12, ул.Пушкина, 58, а с 8.30 до 17.00 света не будет в доме №1 на улице Ташаяк.

С 8.00 до 20.00 электричество отключат уже в Кировском районе: ул.Батыршина, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2, 77, 79, 81, ул.Коммунаров, 43, 45, ул.Ломоносова, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул.Петрова, 4, 7, 9, 10-12, 14, 16, 23, ул.Пилотская, 29, 36, 38, 40, 42, 45, 52, ул.Щедрина, 2-4, 4а, 5, 6, 7а, 7в, 8, 9, 12-17, 17а.

На это же время свет пропадет в Московском районе: ул.Бондаренко, 27, 29, 29а (школа №172), пр.Ибрагимова, 83а, 85, 87, 89, ул.Короленко, 11, 13, ул.Красный Маяк, 39, ул.Кулахметова, 17 корп.1, 17 корп.2, 19, 21, 23, ул.Черноморская, 3, 5, 9, 11.

В свою очередь, с 8.00 до 18.00 электричества не будет в Приволжском районе: ул.Даурская, 10, пр.Победы, 17, 47, ул.Сыртлановой, 21а (детсад №383), 25, 27, 29, Оренбургскому тракту, 2, а также в поселке Кукушкино по улицам 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Кисловодская, Кисловодскому переулку, улицам Кукушкинская, Паралельно-Кукушкинская, Поперечно-Кукушкинская, Продолжение Кукушкинской, Продольно-Кукушкинская, поселке Отары по улицам 4-я Отарская, 6-я Отарская, Поперечно-Отарская, Приволжская, поселке Салмачи по улицам 2-я Зеленая, 2-я Центральная, Атнинская, Гостеприимному переулку, улицам Лиственная, Мира, Овражная, Солнечная, Центральная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 в Советском районе отключат дом №13 на улице Айтматова. Коснется это и домов поселка Большие Дербышки, расположенных на улицах Заречная, Исаева, Кооперативная, Новая, Окружная, Советская, Лотфуллы Фаттахова; поселка Вознесенское по улице 2-я Полевая, 3-му Ноксинскому переулку, 6-му Ноксинскому переулку, улицам Вишневая, Грачиная, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Туманная, Черемшановая, Центральная; поселка Кульсеитово по улицам Авиации, Айнур, переулку Айнур, улицам Акъяр, Байрам, Болынлык, Бэйге, Главная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казансу, Каменева, Ключевая, Конструкторскому переулку, улицам Оптиков, Ромашковая, Светозарная, Тенистому переулку, улицам Туполева, Тугай, Хвойная, Чулпан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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