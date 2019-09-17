2019-09-17T08:40:40+03:00
Общество

В Татарстане вахтеров на проходной в офисы могут заменить лифты с функцией распознавания лиц

Подъемники стали все больше напоминать новомодные гаджеты
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас идет активное внедрение в их кабины технологий интернета вещей.Сейчас идет активное внедрение в их кабины технологий интернета вещей.
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Как рассказал РБK в интервью представитель одной из крупных компаний по производству лифтов, они сейчас работают над внедрением в подъемники технологий интернета вещей.

Они позволят не только отслеживать состояния кабин в режиме онлайн, но даже распознавать лица пассажиров. Вскоре такие «умные» подъемники могут быть установлены и в Татарстане. Нет, конечно, речь не идет о жилых многоэтажках. Последняя функция, скорее всего, будет более полезна офисным зданиям. Там такой лифт может попытаться даже заменить вахтеров на проходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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