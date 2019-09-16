23 сентября в Казани соберутся главы разведслужб СНГ

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-16T17:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующий понедельник, 23 сентября, в Казань съедутся главы органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. В столице Татарстана у них намечено проведение ежегодного собрания, тема которого пока не оглашается. Но нельзя исключать, что в повестке дня будут стоять вопросы совместного противостояния терроризму.

Уже известно, что в собрании примут участие руководители разведслужб из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Россию будет представлять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

ИСТОЧНИК KP.RU