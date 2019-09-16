2019-09-16T16:28:02+03:00
Происшествия

В Татарстане живодеры расстреляли табун лошадей

Два животных погибли
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Свидетелем расправы стал местный пастух.Свидетелем расправы стал местный пастух.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Днем в воскресенье, 16 сентября, в поле возле деревни Бюрган Тукаевского района Татарстана неизвестные расстреляли табун лошадей. Свидетелем расправы над животными стал местный житель, работавший в сельхозпредприятии пастухом.

Он рассказал полицейским, что к полю подъехали автомобили, из которых вышли несколько человек в камуфляжной форме с ружьями. Они открыли огонь по пасущимся лошадям. На месте расстрела погибли два животных, еще четыре получили ранения.

После нападения живодеры уехали, и только тогда пастух сумел вызвать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Набережных Челнах безработный решил выколоть ножом глаз у приятеля
В Казани до 31 октября продлили действие запрета на проезд по улице Гагарина
В Татарстане спасатели вытащили упавшего в погреб бродячего пса
Ограбившему офис микрофинансирования казанцу не помогла конспирация
В Татарстане прохожий спас из горящего дома пенсионеров
В казанском парке имени Урицкого обнаружили множество мертвых голубей
23 сентября в Казани соберутся главы разведслужб СНГ
В Набережных Челнах двух подозреваемых в хищении у банка «Открытие» 37 миллионов рублей отправили под домашний арест
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам «Возрождения» в своих банкоматах
Решил обогнать и врезался в КАМАЗ: в ДТП погибли отец и его 10-летний сын
В Казани после ремонта загородные детские лагеря перейдут на круглогодичный режим работы
В Казани во время пожара отравился дымом мужчина
Правительство РФ выделило Татарстану еще 279,6 миллиона рублей на поддержку бизнесменов
В 2020-2021 годах в Казани могут открыть магазины, в которые нужно будет приходить со своими пакетами