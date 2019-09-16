В Татарстане живодеры расстреляли табун лошадей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-16T16:28:02+03:00

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Днем в воскресенье, 16 сентября, в поле возле деревни Бюрган Тукаевского района Татарстана неизвестные расстреляли табун лошадей. Свидетелем расправы над животными стал местный житель, работавший в сельхозпредприятии пастухом.

Он рассказал полицейским, что к полю подъехали автомобили, из которых вышли несколько человек в камуфляжной форме с ружьями. Они открыли огонь по пасущимся лошадям. На месте расстрела погибли два животных, еще четыре получили ранения.

После нападения живодеры уехали, и только тогда пастух сумел вызвать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU