2019-09-16T14:51:39+03:00
Экономика

Правительство РФ выделило Татарстану еще 279,6 миллиона рублей на поддержку бизнесменов

Итого за 2019 год сумма этой помощи в республики стала равна почти 2 миллиардам
Олег ЛУГОВОЙ
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В этом году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства Татарстан получил в 30 раз больше денег, чем в 2018-ом.В этом году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства Татарстан получил в 30 раз больше денег, чем в 2018-ом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщает Минэкономики Татарстана, Правительство РФ выделила республики дополнительные 279,6 миллиона рублей на поддержку местных бизнесменов. Речь идет о выполнении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В итоге за 2019 год сумма этой помощи в Татарстане стала равна почти 2 миллиардам рублей.

К слову, из дополнительного финансирования львиная доля, а именно 250 миллионов рублей будет потрачена на строительство индустриального парка на территории Технополиса «Химград».

Также выделенные Татарстану деньги в рамках озвученного нацпроекта направляются на финансовую, инфраструктурную, консультационную, информационную и образовательную поддержку местных бизнесменов.

И, кстати, в этом году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства Татарстан получил в 30 раз больше денег, чем в 2018-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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