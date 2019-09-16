Правительство РФ выделило Татарстану еще 279,6 миллиона рублей на поддержку бизнесменов
Как сообщает Минэкономики Татарстана, Правительство РФ выделила республики дополнительные 279,6 миллиона рублей на поддержку местных бизнесменов. Речь идет о выполнении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В итоге за 2019 год сумма этой помощи в Татарстане стала равна почти 2 миллиардам рублей.
К слову, из дополнительного финансирования львиная доля, а именно 250 миллионов рублей будет потрачена на строительство индустриального парка на территории Технополиса «Химград».
Также выделенные Татарстану деньги в рамках озвученного нацпроекта направляются на финансовую, инфраструктурную, консультационную, информационную и образовательную поддержку местных бизнесменов.
И, кстати, в этом году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства Татарстан получил в 30 раз больше денег, чем в 2018-ом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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