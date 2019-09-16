В 2020-2021 годах в Казани могут открыть магазины, в которые нужно будет приходить со своими пакетами

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-16T14:34:39+03:00

Сколько в городе в итоге откроется таких магазинов, пока неизвестно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это сделают, чтобы сократить долю вырабатываемых отходов за счет отказа от упаковки

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В Казани в ближайшем будущем могут появиться магазины, где на кассе вас уже не спросят: «Пакет нужен?». В них полностью откажутся от упаковки товаров – продавать будут только, так называемая, насыпная продукция.

Об этом в столице Татарстана в рамках одного из круглых столов сообщила представитель местной крупной торговой сети. Названы и сроки открытия данных продуктовых магазинов, куда придется ходить со своими пакетами, - это 2020-2021 года.

Суть такого начинания – стремление снизить долю вырабатываемых отходов за счет отказа от упаковки.

ИСТОЧНИК KP.RU