В 2020-2021 годах в Казани могут открыть магазины, в которые нужно будет приходить со своими пакетами
Это сделают, чтобы сократить долю вырабатываемых отходов за счет отказа от упаковки
Сколько в городе в итоге откроется таких магазинов, пока неизвестно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Казани в ближайшем будущем могут появиться магазины, где на кассе вас уже не спросят: «Пакет нужен?». В них полностью откажутся от упаковки товаров – продавать будут только, так называемая, насыпная продукция.
Об этом в столице Татарстана в рамках одного из круглых столов сообщила представитель местной крупной торговой сети. Названы и сроки открытия данных продуктовых магазинов, куда придется ходить со своими пакетами, - это 2020-2021 года.
Суть такого начинания – стремление снизить долю вырабатываемых отходов за счет отказа от упаковки.
ИСТОЧНИК KP.RU