Конкурс детских костюмов «Малыши-карандаши-2019» в Казани: каждый ребенок - победитель!

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-16T13:36:26+03:00

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«Комсомольская правда» и игровой парк «Остров сокровищ» приглашают своих юных читателей и их родителей на Fashion*-конкурс детских костюмов «Малыши-Карандаши». Наряжайтесь, приходите, веселитесь и получайте подарки!

ЧТО? Семейный праздник с подарками и зарядом положительных эмоций

ГДЕ? Торговый центр «ГоркиПарк», г.Казань, ул.Р.Зорге, 11Б

КОГДА? 29 сентября в 11.00

А теперь подробнее. Итак, конкурс-дефиле костюмов для малышей от 0 до 6 лет - это будет настоящий семейный праздник с выступлением детских коллективов, мастер-классами, в том числе и по рисованию на воде (Эбру) от @marina.ebru, бумажным шоу, конкурсами и играми. Будет и красочная фотозона, где вы сможете сделать яркие и запоминающиеся фотографии. Но настоящим гвоздем программы станет конкурс-дефиле костюмов для малышей от 0 до 6 лет.

Профессионалы сферы моды и красоты, организаторы и спонсоры конкурса будут оценивать костюмы мальчиков и девочек четырех возрастных групп: от 0 до 12 месяцев; от 1 года до 2 лет; от 2 до 4 лет; от 4 до 6 лет. В каждой - свои победители. Кроме «Беби-мисс» и «Беби-мистера», определят самого модного, самого креативного и самого элегантного участников.

Главным призом для победителей станет сертификат на услуги одного из лучших фотографов Казани - Алексея Спиридонова!

Впрочем, проигравших не будет - каждый участник получит грамоту и подарок от организаторов и партнеров конкурса.

Решили показать миру яркий образ своего ребенка? Регистрируйтесь уже сегодня - по телефону (843) 226-05-05 или в группе ВКонтакте «Комсомольская правда Казань».

Регистрируйся, участвуй, побеждай!

К слову о наших друзьях. В празднике примут участие:

Торговый центр «ГоркиПарк» расположен в развитом жилом районе города. Доступные и роскошные жилые комплексы, развитая социальная инфраструктура, широкие магистрали и транспорт, на котором до центра города можно добраться за четверть часа, делают этот район привлекательным для жизни.

«ГоркиПарк» – это современный торговый центр, который объединил под одной крышей первые в городе гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff и гипермаркет «Лента», а также «М. Видео», «Детский мир», детский игровой парк «Остров сокровищ». Всего в торговом центре представлено более 50 магазинов, 4 концепции фуд-корта и кафе.

ТЦ «ГоркиПарк» – это место комфортного шопинга и отдыха для каждого посетителя, а также важная городская социальная площадка, где проходят уникальные акции, образовательные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Сайт ТЦ «ГоркиПарк»

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MEPSI

Российский производитель детских товаров премиум-качества MEPSI – лучший помощник для мам, которые ценят свое время. Бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки, а также подгузники и трусики MEPSI, надежная защищающие от протекания, - товары MEPSI помогают мамам и папам ухаживать за малышом и дарить ему заботу, не забывая о себе, ведь использование продукции MEPSI существенно экономит время.

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Сайт MEPSI

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«Стодаль®» – препарат для лечения кашля, эффективность которого обеспечивают входящие в его состав природные компоненты. «Стодаль®» оказывает комплексное противовоспалительное, противомикробное и противокашлевое действие.

«Оциллококцинум®» – лекарственный препарат для лечения гриппа и простуды для всей семьи. «Оциллококцинум®» способствует быстрому уменьшению симптомов простуды и гриппа уже через 48 часов** и позволяет снизить длительность заболевания в 3 раза.*** Может применяться с профилактической целью, а также при каждом эпизоде ОРВИ.****

* Селькова Е. П. и соавт. Тактика лечения непродуктивного кашля у детей при заболеваниях респираторного тракта вирусной этиологии. Лечащий врач. 2013. № 8 .

** Селькова Е. П. и др. Инфекционные болезни. 2012. Т. 10. № 3 Br. J. clin. Pharmac. (1989), 27, 329–335.

*** Геппе Н. А. и др. Доктор.ру. 2016. № 6. British Homoeopathic Journal. 1998. Vol. 87 Самсыгина Г. А. и др. Педиатрия. 2008. Т. 87. № 5.

**** Петрушина А. Д., Кайб И. Д. Педиатрия. 2017; 96 (1).

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Игровой парк «Остров Сокровищ» - для детей от 9 месяцев и до 9 лет. Это большие игровые площадки для самых маленьких. Здесь дети могут по-настоящему наиграться, набегаться, напрыгаться, хорошенько покричать, пошуметь и порезвиться.

В Детском центре «Остров Сокровищ» Вас встретят веселые детские аниматоры, которые присмотрят за Вашими детьми и сделают их отдых ещё более интересным. Аниматоры Детского центра «Остров Сокровищ» проводят активные коллективные игры, устраивают конкурсы, рисуют потрясающий аквагрим, создают забавные фигурки из шариков, а самое главное – поднимают настроение!

Сайт «Острова Сокровищ»

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Магазин детской одежды «Ляльки» - здесь вы найдете детскую одежду и обувь для детишек от 0 до 8 лет производства России и Турции. Так же развивается собственное производство- пошив детской одежды на заказ. Зимняя коллекция для ваших малышей уже ждет вас по адресам Ул.Дубравная, 31 и Максимова ,41

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Творческий центр - Мастерская братьев Васильевых

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- Детские дни рождения в разных форматах;

- Мастер-классы индивидуальные и семейные;

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- Организация мероприятий под ключ;

- Детские творческие кружки;

- Аренда помещений под ваши мероприятия.

Адрес: ул. Зинина, 1, вход с ул.Ершова, цокольный этаж.

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Срок проведения 29.09.2019 г.

Положение о конкурсе

Информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах, подарках и сроков их получения уточняйте по телефону (843)226-05-05

*мода