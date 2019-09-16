Можно выдохнуть: "КАМАЗ" примет "Спартак" в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-16T11:27:07+03:00

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В последнее время ходило немало разговоров о том, что матч 1/16 финала Кубка России по футболу между "КАМАЗом" и московским "Спартаком" состоится не в Набережных Челнах. Тогда говорили, что к столь важному событию не готова полиция, а игру, скорее всего перенесут в Казань. Болельщики даже были готовы байкотировать матч. Впрочем, вопрос все же решили в положительную сторону.

Теперь уже официально можно сказать, что "КАМАЗ" и "Спартак" сыграют между собой в Набережных Челнах. Матч состоится 25 сентября в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU