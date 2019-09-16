2019-09-16T11:27:07+03:00
Спорт

Можно выдохнуть: "КАМАЗ" примет "Спартак" в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России состоится 25 сентября
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Спартак".Фото: ФК "Спартак".
Изменить размер текста:

В последнее время ходило немало разговоров о том, что матч 1/16 финала Кубка России по футболу между "КАМАЗом" и московским "Спартаком" состоится не в Набережных Челнах. Тогда говорили, что к столь важному событию не готова полиция, а игру, скорее всего перенесут в Казань. Болельщики даже были готовы байкотировать матч. Впрочем, вопрос все же решили в положительную сторону.

Теперь уже официально можно сказать, что "КАМАЗ" и "Спартак" сыграют между собой в Набережных Челнах. Матч состоится 25 сентября в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани во время пожара отравился дымом мужчина
Правительство РФ выделило Татарстану еще 279,6 миллиона рублей на поддержку бизнесменов
В 2020-2021 годах в Казани могут открыть магазины, в которые нужно будет приходить со своими пакетами
Летом-2019 почти 60 тысяч казанских ребят отдохнули в детских лагерях
Конкурс детских костюмов «Малыши-карандаши-2019» в Казани: каждый ребенок - победитель!
В Марий Эл обнаружили тело пропавшего мужчины с ружьем
Почти 2 миллиарда рублей потратят на подготовку к зиме коммунальщики Набережных Челнов
В Татарстане, пытаясь потушить дом, мужчина получил ожоги 10% тела
В Татарстане во время пожара погибла женщина
99% домов в Казани готовы к зиме
В Марий Эл пенсионерка ударила ножом в грудь полицейского
В Казани запрет на проезд машин по улице Родина вновь продлили
Жители Нижнекамска снова массово жалуются на химический запах на улице
В Татарстане иномарка на скорости врезалась в бетонную трубу: один человек погиб, четверо пострадали
Факел высотой в 3 метра: на заводе Нижнекамска произошел пожар
Лучший директор школы-2019 Татарстана живет в Набережных Челнах
В Казани женщина-водитель во дворе дома сбила 5-летнего ребенка
В Татарстане в одном из сел введен карантин по бешенству
В Казани продают фотомодель - обезьяну макак-резус
В Татарстане иномарка вылетела в кювет, погибла пассажирка
В Чувашии "пьяная" женщина-водитель врезалась в дерево, удирая от ДПС
В Татарстане на трассе внедорожник подлетел и приземлился на встречную легковушку