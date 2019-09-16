2019-09-16T10:51:23+03:00
Происшествия

В Марий Эл пенсионерка ударила ножом в грудь полицейского

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение опасного насилия в отношении представителя власти"
Лика ИСАЕВА
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Пенсионерка напала с ножом на участковогоПенсионерка напала с ножом на участковогоФото: Из материалов пресс-службы
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Возбуждением уголовного дела завершились 13 сентября пьяные разборки в одной из деревень Медведевского района республики. Там в результате конфликта жители были вынуждены вызвать полицию, и на разбор происшествия выехал участковый. Когда он начал проводить разбирательство с участниками конфликта, 67-летняя пенсионерка напала на него. Женщина сходила домой и взяла нож, а затем набросилась на стража порядка и ударила его ножом в грудь.

- После совершения преступления она задержана, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Пенсионерке предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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