В Марий Эл пенсионерка ударила ножом в грудь полицейского
Возбуждением уголовного дела завершились 13 сентября пьяные разборки в одной из деревень Медведевского района республики. Там в результате конфликта жители были вынуждены вызвать полицию, и на разбор происшествия выехал участковый. Когда он начал проводить разбирательство с участниками конфликта, 67-летняя пенсионерка напала на него. Женщина сходила домой и взяла нож, а затем набросилась на стража порядка и ударила его ножом в грудь.
- После совершения преступления она задержана, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Пенсионерке предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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