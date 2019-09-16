99% домов в Казани готовы к зиме

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-16T11:16:35+03:00

Школы и детсады уже полностью подготовлены к старту отопительного сезона

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Тепло в городские дома пообещали дать без промедления, если в течении пяти дней подряд температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла. За лето к новому отопительному сезону уже подготовили 783 социальных объектов и 5270 многоквартирных жилых домов. Это составляет 99%.

Проведенная проверка показала, что шесть крупных источников теплоснабжения - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, крупные районные котельные КТС "Савиново", "Горки", "Азино", а также 137 котельных АО "Казэнерго" и 50 ведомственных котельных, готовы к началу работы.

- В рамках программ капитального и текущего ремонта замены и реконструированы более 46 километров трубопроводов, - сообщили в мэрии Казани.

Три районные котельные на улицах Ферма-2, Бутлерова и Космонавтов за лето были модернизированы и там внедрена автоматика технологических процессов. Всего предприятие "Казэнерго" модернизировало почти 30% своих котельных.

Из-за ликвидации ведомственной котельной КВЗ изменена система подачи тепла в несколько домов Адмиралтейской слободы. Это семь жилых домов, детский сад №30 и ДК "Машиностроитель".

В Комитете ЖКХ Исполкома Казани и администрациях районов с началом пуска тепла будут работать горячие линии по приему жалоб и заявок населения на отсутствие отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU