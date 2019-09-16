2019-09-16T10:24:49+03:00
Авто

В Казани запрет на проезд машин по улице Родина вновь продлили

Ограничение на отрезке от улицы Рылеева до улицы Рихарда Зорге будет действовать вплоть до 20 октября
Олег ЛУГОВОЙ
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Там до сих пор продолжают ремонтировать дорогу.Там до сих пор продолжают ремонтировать дорогу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Казани все еще продолжают ремонтировать дорогу на улице Родина. Речь идет об отрезке от улицы Рылеева до улицы Рихарда Зорге. Сроки сдачи уже не раз переносились. Так, сначала это было 5 августа, потом 20 сентября и вот сейчас автомобилистов, которым из-за работ проезд там запрещен, вновь «обрадовали».

Согласно подписанному в Исполкоме города распоряжению, действие ограничения движения транспорта по указному участку продлено вплоть до 20 октября. Причина все та же – затянувшиеся ремонтные работы дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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