Жители Нижнекамска снова массово жалуются на химический запах на улице

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-16T10:02:48+03:00

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Этой ночью в Нижнекамске вновь произошел выброс химических веществ в атмосферу. Житель города стали массово жаловаться на неприятный запах на улице.

Напомним, за последние недели это не первый раз, когда Нижнекамск накрывает химической вонью. Так, 8 и 9 сентября экологи зафиксировали многократное превышение в воздухе содержания сероводорода и этилбензола. Виновного в этом выбросе так и не нашли. Под подозрения попали местные химические предприятия, которых в Нижнекамске довольно много.

Этой ночью ситуация повторилась. На место тут же с передвижной лабораторией выехали экологи. Они сделают забор всех необходимых проб для анализа. В настоящий момент ситуация с залповым выбросом химических веществ в воздух находится на контроле Роспотребнадзора Татарстана и Минэкологии республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU