2019-09-16T08:31:12+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель во дворе дома сбила 5-летнего ребенка

Мальчик госпитализирован с травмами
Лика ИСАЕВА
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Ребенка увезли в больницуРебенка увезли в больницуФото: соцсети
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Наезд на пятилетнего ребенка произошел в субботу, 14 сентября, во дворе дома №66 по Проспекту Победы в Приволжском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляя иномаркой "Форд Фокус", во время движения по придомовой территории превысила безопасную скорость. В результате этого автомобиль сбил мальчика, который играл на улице.

- Ребенок получил травмы и госпитализирован, - сообщили в ГИБДД Казани. - По факту ДТП возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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