В Татарстане иномарка на скорости врезалась в бетонную трубу: один человек погиб, четверо пострадали

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-16T09:35:08+03:00

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Авария с участием иномарки "Хонда Аккорд" произошла в в Алексеевском районе Татарстана 15 сентября, в воскресенье, в 14.30 на автодороге "Алексеевское-Высокий Колок".

По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречку и вылетел в кювет. Там легковушка врезалась в бетонную трубуу и ее основание.

Легковушка врезалась в дренажную трубуФото: соцсети

Сила удара была такова, что автомобиль рассыпался на части, а водителя и пассажиров зажало в искореженном салоне.

Пострадавших деблокировали спасателиФото: соцсети

Деблокировали пострадавших сотрудники МЧС Татарстана.

Водитель не справился с управлением на скорости и врезался в трубуФото: соцсети

В результате ДТП через несколько часов в больнице от полученных травм скончалась пассажирка иномарки – 28-летняя жительница Казани. Кроме того, пострадали сам водитель и еще три его пассажира, среди них 8-летний ребенок. Последний находился на переднем сидении в детском удерживающем устройстве. Все пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

- 33-летний водитель иномарки в течение последних двух лет за нарушения правил дорожного движения привлекался 55 раз и это только на территории республики, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU