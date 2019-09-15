2019-09-15T17:37:47+03:00
Общество

В Казани продают фотомодель - обезьяну макак-резус

Животное два года "проработало" на улице Баумана
Лика ИСАЕВА
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Животное два года было фотомодельюЖивотное два года было фотомоделью
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В столице Татарстана на торги выставили ручную обезьянку породы "макака-резус". Владелец сообщает, что два года обезьяна работала на улице Баумана, где служила в качестве фотомодели и за деньги фотографировалась со всеми желающими.

Обезьяна прочипирована, у нее есть все необходимые прививки. Просят за нее 180-200 тысяч рублей.

СПРАВКА "КП"

Макак-резус обитает в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, ареал вида является наибольшим среди всех приматов, за исключением людей. Резусы не боятся воды, хорошо плавают и ныряют.

Содержится во многих вивариях в качестве модельного объекта для медицинских, этологических и нейробиологических исследований. На этих обезьянах открыт резус-фактор — фактор совместимости крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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